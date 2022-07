Doc - S01 E08 - Le serment d'Hippocrate

Nourdine, un commerçant, perd connaissance dans sa boucherie. Andrea propose à sa fille de dîner avec lui, Caroline accepte. Nourdine arrive à l’hôpital et l’équipe le prend en charge. Mais Gabriel reste silencieux durant le diagnostic différentiel. De leur côté, Riccardo et Elisa s’occupent de Mathilde, une jeune lieutenante dans l’armée de l’air qui souffre de fatigue et de difficultés respiratoires. Avec l’accord d’Enrico, Andrea propose à Agnès une thérapie familiale pour aider Caroline. Mathilde finit par avouer à ses médecins qu’elle fait des crises de panique. Ils l’encouragent à en parler à ses supérieurs mais elle refuse et les menace de les attaquer s’ils le font. Gabriel retrouve un de ses amis et lui dit qu’il a trouvé Nourdine. Il laisse Teresa lui donner du paracétamol, sachant qu’il est allergique. Andrea ne comprend pas l’attitude de l’interne et le met en garde. Alors que son patient est entre la vie et la mort, Gabriel finit par avouer à Andrea que Nourdine est un trafiquant d’être humains qui s’en est pris à lui et aux gens de son village. Andrea passe la soirée chez Caroline avec Agnès. Celle-ci le raccompagne chez lui et ils couchent ensemble. Nourdine est sauvé de justesse. Gabriel lui annonce qu’il va porter plainte. Mathilde finit par renoncer à sa carrière pour devenir enseignante. Giulia accepte l’invitation de Lorenzo à un rallye moto.