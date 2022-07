Doc - S01 E09 - Le sel de la vie

Robert, père de deux garçon et compagnon d’Emmanuel, perd connaissance sur un grand huit dans un fête foraine. A l’hôpital, le fournisseur refuse de livrer du café, vu les retards de paiement. Andrea propose à Agnès de leur faire le coup de la jaunisse, comme au bon vieux temps. Il lui demande de le retrouver un peu plus tard, pour lui parler. Robert et Emmanuelle annoncent à l’équipe qu’ils vont se marier, et souhaitent le faire à l’hôpital, le plus vite possible. Riccardo confie le dossier clinique du patient à Andrea, qui se propose de l’aider. Julia propose à Lorenzo de sortir dans un bar après leur journée de travail. De son côté, Gabriel invite Alba à la Scala pour la remercier de l’avoir soutenu lors de l’histoire du paracétamol, qui a failli coûter la vie à un patient allergique. Dans une autre chambre, Cécile, une novice et Sylvie, une statisticienne, attendent aussi leur diagnostic. David presse Agnès de trouver une date pour signer les derniers documents leur permettant d’être famille d’accueil. Riccardo remarque qu’Andrea n’a pas complété le dossier comme il avait promis de le faire. Inquiet, Andrea va voir Enrico et lui explique qu’il a des absences. Enrico le rassure. Elisa réagit mal en apprenant qu’Alba va sortir avec Gabriel. Andrea finit par comprendre que Robert est atteint de la mucoviscidose. Or cette maladie rend stérile. Ils convoquent Emmanuelle pour confirmer que les deux garçons ne sont pas les siens. Emmanuelle décide de tout avouer à Robert. Celui-ci, effondré, décide de ne pas se marier, mais Andrea le fait changer d’avis. De leur côté, Cécile et Sylvie passent la nuit à se réconforter, avant leurs interventions respectives. Le lendemain, elles se retrouvent dans leur chambre, guéries toutes les deux. Julia retrouve Lorenzo dans un bar. Ce dernier lui explique qu’il ne peut pas avoir de relation avec elle. Elle part et une mystérieuse Suzy appelle Lorenzo pour lui demander de passer la chercher. Après le mariage de leurs patients, Agnès retrouve Andrea sur la terrasse. Elle lui explique qu’elle l’aime encore, mais qu’elle est heureuse avec David et qu’elle ne veut pas gâcher son équilibre retrouvé. Malgré l’insistance d’Andrea, elle refuse d’envisager un avenir avec lui et retrouve David pour signer les documents leur permettant d’accueillir un enfant.