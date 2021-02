Doc - S01 E09 - Le sel de la vie

Robert, père de deux garçons et compagnon d’Emmanuelle, perd connaissance sur un grand huit dans un fête foraine. Emmanuelle et Robert annoncent à l’équipe qu’ils vont se marier et souhaitent le faire à l’hôpital, le plus vite possible. Julia propose à Lorenzo de sortir dans un bar après leur journée de travail. Gabriel invite Alba à la Scala pour la remercier de l’avoir soutenu lors de l’histoire du paracétamol, qui a failli coûter la vie à un patient allergique.