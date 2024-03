Doc - S01 E10 - Un joli secret

Un patient éclaircit un secret au sujet de la vie privée de Lorenzo. Cela soulève un vif émoi au sein de l'hôpital. Elisa et Gabriel essaient d'aider un patient âgé à reconstruire sa vie car il ne semble se souvenir de rien à son sujet et répète en boucle un seul et unique mot.