Doc - S01 E14 - Avant qu'il ne soit trop tard

Clara, l’amie de Lorenzo, est admise à l’hôpital pour ce qui semble être une overdose. Etant donné son passé, Lorenzo ne la croit pas lorsqu'elle lui dit qu’elle n’a rien pris. En réalité, elle a joué le rôle de mule pour des trafiquants et un des ovules de cocaïne qu’elle transportait dans son estomac s’est déchiré, provoquant l’overdose. Après lui avoir donné son traitement, Lorenzo lui signe sa sortie, mais craignant que les trafiquants ne s’en prennent à elle, Andrea lui propose de rester chez lui quelques temps. Clara fait une nouvelle crise chez Andrea. De nouveaux examens permettent de détecter d’une hépatite chronique, mais il s’avère que Clara souffre de la maladie de Wilson, une maladie génétique qui occasionne tous ses problèmes de santé. En parallèle, Julia s’occupe d’un jeune homme transféré en urgence d’un autre hôpital pour une suspicion de méningite. Il est dans le coma et personne ne parvient à trouver de traitement pour lui. Julia et Ricardo interrogent la mère du patient pour en apprendre plus sur lui, mais ils étaient fâchés depuis un an et elle ne peut rien leur dire.