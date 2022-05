DOC - S02 E01 - Les premières minutes

Inédit ! DOC la saison 2 de la série avec Luca Argentero revient dès mercredi 1er juin sur TF1 et MYTF1 ! D'après une histoire vraie.... La deuxième saison de DOC parlera d'espoir à travers l'expérience de la maladie, un peu comme une seconde chance. Cette saison racontera comment Doc, Andréa Fanti (Luca Argentero), et son service, après avoir été à l'avant-garde de la guerre contre le Covid, recommencent à s'occuper, avec toute l'empathie dont ils sont capables, des patients qui comptent sur eux. Chacun de nos protagonistes va devoir commencer une nouvelle vie. Et dans la grande aventure du retour à la vie normale, l'enjeu ne sera plus seulement l'avenir de Doc, comme dans la première saison, mais l'avenir de tout le service, dont l'existence même sera menacée. Doc va devoir défendre son équipe et sa méthode de travail axée sur sa relation empathique avec les patients... La deuxième saison de Doc va nous raconter, avec réalisme et espoir, la nouvelle vie qui nous attend après la pandémie...