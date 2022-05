Doc - S02 E01 - Une autre vie

Février 2020 : Julia fait un malaise inexplicable. Toute l’équipe se précipite pour la sauver. Deux jours plus tôt : Andrea arrive à l’hôpital. Il cherche Julia. Il tombe sur Kidane qui prépare son départ et lui propose de déjeuner pour lui parler d’un projet. De son côté, Elisa propose à Gabriel de le rejoindre en Ethiopie après sa spécialisation. Alba et Ricardo essaient de partir en week-end, mais leur planning chargé les en empêche. Andrea les croise et leur demande s’ils ont réussi à joindre Lorenzo. Mais visiblement ce dernier ne répond à personne. Agathe, une jeune femme, présente des symptômes inexplicables. Elle est au téléphone avec un homme mystérieux qui a annulé son voyage de noces et lui dit qu’il a de la fièvre. Julia, Andrea et Daria, sa sœur jumelle, cherchent à comprendre ce dont elle souffre. Julia annonce à Andrea qu’elle part pour Gênes dans dix jours.