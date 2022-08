Doc - S02 E011 - Des raisons d'espérer

Milena Bianchi, la mère biologie de Manuel se fait interner. Andrea se dit que s’ils arrivent à la guérir, elle reprendra Manuel et qu’il pourrait se remettre en couple avec Agnès. Andrea se sent coupable de penser de cette façon. Caroline et Ricardo s’occupent d’une jeune patiente, Sabrina, qui souffre de vomissements. Ils découvrent qu’elle fume du cannabis et elle souffre d’hyperémèse cannabinoïde mais Ricardo refuse de communiquer les résultats à Damien. Il le considère comme un traitre car il a parlé du certificat. Alba pense que Ricardo est accro au travail et se fait du souci pour lui. Elle décide de l’emmener voir Lucie. Kidane est hospitalisé après sa tentative de suicide, le Doc veut réussir à le faire parler sans le forcer. Gabriel décide de dire la vérité à Andrea et lui révèle qu’il a trafiqué les résultats de son test Covid. Agnès se rend compte qu’elle tient beaucoup à Manuel, leur relation s’est bien améliorée et il lui organise même une soirée ciné. Agnès réalise qu’elle n’est pas prête à le rendre à sa mère. Milena est guérie mais elle ne tient pas récupérer son fils car elle a trouvé un travail dans sur un bateau de croisière et elle est prête à laisser Agnès adopter son fils si elle consent à la laisser le voir de temps en temps. Agnès annonce à Andrea qu’elle veut rester avec David et former une famille avec lui. Le fonds de solidarité de l’hôpital maintient les aides des Suzanne malgré la révélation faite sur son frère. Les résultats de l'enquête sur la gestion de la pandémie dans les hôpitaux de la capitale ont été rendus publics et qu’il a été décidé qu’il était illusoire et impossible de trouver le patient zéro car le virus circulait depuis plusieurs mois. Andrea comprend que Damien s’est joué de Caruso, il avait eu vent des résultats de l’enquête et qu’il avait agit pour sauver son père tout en sachant que Suzanne ne serait pas pénalisée. Cecilia prendre la défense d’Andrea face à Caruso qui veut le renvoyer en disant qu’elle ne l’avait jamais vu prendre le certificat. Caruso décide de soumettre Andrea a une nouvelle épreuve, une simulation pendant laquelle il sera chef de service durant une journée. Andrea annonce à Cecilia qu’il n’y a plus rien entre Agnès et lui. Caruso passe un appel au PDG de PNS Diagnostica en lui disant que le problème Fanti n’était pas encore réglé et qu’il avait besoin de son aide…