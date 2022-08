Doc - S02 E013 - Le mur du silence

Matéo, un jeune homme sourd et aveugle, accompagne son père qui se fait ausculter par Rick dans le camion de soins gratuits. Le jeune homme fait un malaise pendant la consultation et est transporté à la Polyclinique. Kidane donne un billet d’avion à Elisa pour qu’elle le rejoigne en Ethiopie et la supplie d’y réfléchir. Cecilia demande à Andrea de la garder à son poste quand il sera chef de service. L’équipe se penche sur le cas de Matéo. Cecilia soupçonne une fièvre de Lhassa mais Andrea a des doutes. Il tente de communiquer avec le jeune homme au moyen de lettres tatouées sur sa main. Valenti tente de raisonner Caroline quand il al surprend à se faire vomir. Alba quitte Ricardo, en lui expliquant que c’est le seul moyen qu’elle a trouvé pour lui faire prendre conscience de son addiction au travail. Mario, l’ex de Teresa, amène leur fille Lena à l’hôpital suite à un malaise. Les analyses révèlent qu’elle a consommé du formaldéhyde. Teresa, Mario et Enrico craignent qu’elle ait tenté de se suicider suite à une rupture. Mais en fouillant son portable ils découvrent qu’elle a suivi les conseils d’une influenceuse pour se blanchir les dents avec un nettoyant ménager. Valenti fait part de ses inquiétudes à propos de Caroline à son père. Alors qu’elle s’apprête à rentrer chez elle, Julia tombe sur sa mère, venue lui annoncer qu’elle se marie. Furieuse que Valenti soit allé voir Andrea, Caroline lui annonce qu’elle veut faire une pause dans leur relation. Andrea et Cecilia finissent par comprendre que Mathéo est atteint d’une maladie infantile, rare chez les adultes, et facilement curable. Andrea pense que Mathéo a gardé un résidu de capacité auditive et teste un casque à conduction osseuse sur le patient, avec succès. Ric, de son côté, découvre les circonstances de la mort de Lorenzo et le lourd secret qu’Andrea cherche à cacher. Caruso convoque Cecilia et lui annonce que les enquêteurs ont découvert des irrégularités dans la fiche de suivi du patient Lorenzo Lazzarini.