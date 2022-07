Doc - S02 E017 - Une autre vie

Février 2020 : Julia fait un malaise inexplicable. Toute l’équipe se précipite pour la sauver. Deux jours plus tôt : Andrea arrive à l’hôpital. Il cherche Julia. Il tombe sur Kidane qui prépare son départ et lui propose de déjeuner pour lui parler d’un projet. De son côté, Elisa propose à Gabriel de le rejoindre en Ethiopie après sa spécialisation. Alba et Ricardo essaient de partir en week-end, mais leur planning chargé les en empêche. Andrea les croise et leur demande s’ils ont réussi à joindre Lorenzo. Mais visiblement ce dernier ne répond à personne. Agathe, une jeune femme, présente des symptômes inexplicables. Elle est au téléphone avec un homme mystérieux qui a annulé son voyage de noces et lui dit qu’il a de la fièvre. Julia, Andrea et Daria, sa sœur jumelle, cherchent à comprendre de quoi elle souffre. Julia annonce à Andrea qu’elle part pour Gênes dans dix jours. Andrea insiste auprès d’Agnès pour que celle-ci appuie la candidature de Julia en tant chef de service, à l’insu de la principale intéressée. Julia se rend chez Lorenzo pour prendre des nouvelles. A la cantine, Andrea propose à Gabriel de s’occuper d’un projet de coopération médicale entre la polyclinique et l’Ethiopie, dans l’espoir de le faire rester. Ricardo demande une consultation d’infectiologie pour Agathe, et rencontre Cecilia Tedesci, nouvelle venue à l’hôpital, et amie de jeunesse d’Andrea et Agnès. Elle préconise une mise en quarantaine de la patiente. Andrea soupçonne un nouveau virus qui circule en Chine. A la grande surprise de l’équipe, Lorenzo reprend son poste à l’hôpital. De son côté, Andrea propose à Elisa de monter un programme de zoothérapie à l’hôpital. Celle-ci lui dit qu’elle veut rejoindre Kidane en Ethiopie. Andrea insiste pour que Caroline fasse son internat en médecine interne. Julia reproche à Andrea d’avoir lancé une pétition pour qu’elle devienne chef de service. Elle lui annonce qu’elle est enceinte de Lorenzo. De son côté, Agnès va voir Caruso, le nouvel administrateur de l’hôpital, pour lui parler des mesures de prévention contre la grippe chinoise. Lorenzo est fébrile. Il a 37.4 de fièvre. Elisa lui fait un certificat pour qu’il rentre chez lui mais il refuse. Julia fait un malaise devant Lorenzo et Andrea. Ce dernier apprend à Lorenzo qu’elle est enceinte. Les résultats d’analyses confirment qu’Agathe n’est pas atteinte de la Covid-19. Andrea découvre qu’elle est atteinte de la maladie de Still. Andrea rassemble toute l’équipe sur le toit pour un cocktail, et leur annonce qu’il a décidé de les laisser partir. Agnès apprend que l’assistance va lui confier un enfant. Julia fait un nouveau malaise. Des mois plus tard : Carolina est en combinaison dans la polyclinique désertée, avec un agent d’entretien qui désinfecte les lieux.