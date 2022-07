Doc - S02 E02 - L'ennemi silencieux

Andrea, « le Doc », travaille sur le terrain pour être au plus proche des patients qui ont peur de retourner à l’hôpital depuis le COVID. Cecilia, la nouvelle de chef de service, est très dure et les médecins de l’équipe ont peur qu’elle ne veuille restructurer le service et les renvoyer. Du côté des patients, William, un ambulancier, est admis à l’hôpital dans un état confus. Les médecins pensent qu’il a Alzheimer ou Parkinson. Jessica, une jeune mère de famille, est à l’isolement, sans doute à cause d’un virus contracté au Caire. Grâce à l’approche humaine du Doc, l’équipe arrive à comprendre ce qui ne va pas chez les deux patients. William est en fait drogué par sa fille qui cherchait à calmer sa mauvaise humeur… et cette mauvaise humeur était due à un adénome. Quant à Jessica, c’est un orteil gelé et nécrosé qui causait sa fièvre et non virus. Andrea comprend qu’il tient à son service et à son équipe et il décide de redemander son poste de chef de service. Un nouveau médecin fait son entrée, le docteur Damien Cesconi, que Julia trouve tout de suite antipathique. Caroline semble avoir un faible pour Ric qui est toujours avec Alba. Kidane souffre de ne plus être avec Elisa mais elle semble avoir des vues sur un certain Maxime…