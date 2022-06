Doc - S02 E03 - Chercher l'erreur - Premières minutes

La docteure Agnès Tibère est démise de ses fonctions tant qu’il y aura une enquête la concernant. C’est monsieur Caruso, avocat, qui assure l’intérim. La direction est favorable à la réintégration d’Andrea Fanti en tant que chef de service. Mais il devra passer quelques tests, la polyclinique devant d’abord évaluer ses aptitudes. S’il échoue à ces tests, le Doc sera officiellement déclaré inapte. Non seulement il ne sera plus chef de service mais en plus, il ne pourra plus jamais être médecin. Cecilia va devoir prouver qu’elle est meilleure cheffe de service que lui. L’enquête sur la pandémie se poursuit et Caruso recueille les témoignages des médecins sur l’œil attentif de Cecilia.