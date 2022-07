Doc - S02 E05 - Besoin d'attention

Anna, une jeune maman divorcée, fait un malaise au palais de justice. Les agents de sécurité découvrent qu’elle a des éclats de métal dans le corps, au scanner. A la piscine, Caroline observe un homme mystérieux qui fait des longueurs. Fanti insiste auprès de Caruso pour savoir la date de son prochain test. Anna arrive à l’hôpital et l’équipe découvre qu’elle a avalé des trombones. Son ex-mari s’énerve, disant qu’elle a toujours des problèmes et que les médecins ne trouvent rien. L’équipe pense à un syndrome de Pica mais Cecilia doute. Elle soupçonne un trouble psychiatrique et demande une consultation psy. Alba cherche à comprendre pourquoi tout le reste de l’équipe parle d’un chien bleu, sans obtenir de réponse. Danesh, un éleveur de bétail, se présente avec des douleurs lombaires. Il pense que c’est dû au vaccin qu’il a fait en prévision d’un voyage en Inde avec son fils. Cecilia pense au virus du Nil occidental et veut isoler le patient. Andrea lui reproche de ne pas tout faire pour le rassurer. Andrea aborde Valenti, le chirurgien qui a soigné Anna à l’époque de sa leucémie. Valenti lui assure que ce n’est pas une rechute. Andrea lui reproche de n’avoir passé que deux minutes sur le dossier de la patiente. De son côté, Caroline demande à Valenti de passer dans son service. Ce dernier lui déconseille de quitter son père, qui a beaucoup à lui apprendre. Anna fait un malaise et tombe dans le coma. Ses analyses sont mauvaises et l’équipe est perplexe. Damien invite Julia a un vernissage, une complicité s’établit entre eux. Danesh perd la vue, Andrea reconnaît que Cecilia avait raison et le patient meurt dans les bras de son fils. Agnès et Andrea découvrent qu’Anna est atteinte de la maladie de Münchhausen et provoque elle-même ses malaises. Caroline découvre que l’homme de la piscine est en fait Valenti. Devant son insistance, il lui propose de faire un mi-temps en chirurgie, à condition qu’elle en parle à son père. Julia reproche à Damien de faire des consultations privées aux dépens de ses autres patients. Lucie demande à Gabriel de faire intervenir Elisa dans sa thérapie.