Doc - S02 E07 - Un passé trop présent

Silvia, une ancienne interne, vient d’avoir un bébé, Charly. Elle fait un malaise et elle est hospitalisée dans le service de médecine interne. C’est l’ancienne maitresse d’Enrico mais elle a choisi de rompre avec lui pour retourner avec son mari. Elle était en fait enceinte d’Enrico mais avait perdu le bébé. Marie-Rosalie, une vieille dame avec des problèmes cardiaques est admise dans le service. C’est une des ouailles du père Maxime qui doit venir lui donner l’extrême onction. Il fait tout pour éviter Elisa mais il finit par tomber sur elle, il a jute le temps d’enlever son col romain. Il lui dit qu’il voudrait lui parler. Elisa sent que Gabriel lui cache quelque chose mais il ne veut rien lui dire. Caro annonce à son père qu’elle sort avec Edouard. Il s’inquiète pour sa fille. Ricardo se rapproche de Caro, il se méfie de sa relation avec Edouard et se renseigne sur lui. Il apprend par Guillème qu’il se drogue. Alba se sent mise à l’écart et est jalouse de Caro. Julia est affectée par la présence du bébé dans le service, elle se confie à Damien, et lui explique qu’elle a perdu l’enfant de Lorenzo. Ils s’embrassent. Teresa propose à Enrico de vivre avec lui. Il hésite, mais il choisit d’emménager avec elle et ses filles. Agnès essaie de se rapprocher de Manuel, mais elle a dû mal à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Caro confronte Edouard. Il reconnait qu’il prend de la cocaïne même s’il sait que c’est mal. Fanti passe des tests avec Caruso et la psy pour savoir s’il peut redevenir chef de service. Il n’est ni promu ni viré. Cécilia dit à Fanti qu’elle sait qu’il lui cache quelque chose sur le mot de Lorenzo.