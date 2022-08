Doc - S02 E09 - Un secret encombrant

Andrea réunit son équipe pour leur dire que Cecilia a compris qu’ils cachaient quelque chose sur Lorenzo. Julia lui assure qu’elle a détruit le certificat. De son côté, Damien se rend aux archives pour consulter le dossier de Lorenzo. Andrea est convoqué pour témoigner dans l’enquête visant Agnès. L’équipe veut organiser une fête pour le départ de Gabriel. Celui-ci accepte de prendre un café avec eux, dans la tradition éthiopienne. Andrea demande à Ricardo de garder un œil sur Caroline. Ambre, une détenue condamnée pour tentative d’homicide sur son bébé, par empoisonnement à la morphine, arrive à l’hôpital pour y être soignée. Elle présente des douleurs importantes dont elle refuse de donner l’origine. L’équipe pense à un surdosage. Teresa fait part de ses inquiétudes à Enrico sur la relation qu’entretient Elisa avec Maxime. Elisa ignore toujours que c’est un prêtre. Enrico en profite pour lui glisser qu’ils devraient rendre leur relation publique. Philippe, un autre patient, arrive à l’hôpital, en proie à des hallucinations. Un ex-trader reconverti dans l’agriculture que Damien soupçonne de se droguer. Alba se plaint auprès de Ricardo de sa relation avec Caroline. Zoe avertit Cecilia que Damien a sorti le dossier de Lorenzo. Cecilia convoque Andrea et Agnès pour en savoir plus. Suite à leur conversation, Andrea finit par avouer toute l’histoire à Agnès, en tête à tête. Maxime arrive à l’hôpital, bien décidé à tout dire à Elisa, mais celle-ci est débordée. Il lui apprend qu’Ambre est brutalisée par ses compagnes de cellule. Il fait la connaissance de Gabriel, pendant qu’Elisa travaille. Damien finit par comprendre que Philippe ne se drogue pas, qu’il est atteint d’une maladie et lui présente ses excuses. Puis il présente des excuses à Julia de l’avoir jugée trop hâtivement sur l’affaire Lorenzo et lui promet d’effacer la photo du certificat sur son portable. Mais c’est sans compter Caruso qui trouve le moyen de le faire chanter pour qu’il parle… Andrea finit par comprendre qu’Ambre ne se drogue pas, qu’elle a une mutation génétique qui transforme les molécules et que son corps transforme les antalgiques en morphine. Ambre va pouvoir rentrer chez elle auprès de sa fille. L’équipe organise un café surprise pour Gabriel dans un bar. Teresa dévoile sa relation avec Enrico à cette occasion. Mais quand Gabriel rentre chez lui après la fête, il avale des cachets et appelle Maxime pour lui dire de prendre soin d’Elisa…