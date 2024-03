Doc - S02 E10 - Solidarité paternelle

Gabriel est admis aux urgences dans un état critique. Il est sous assistance respiratoire. Maxime annonce la mauvaise nouvelle à Elisa. Tout l’équipe tente d’élucider la suite de phrases énigmatiques prononcées par Gabriel avant de sombrer afin de comprendre pourquoi il a tenté de mettre fin à ses jours. Damien doit s’absenter pour régler un problème avec son père. Maxime a promis à Teresa de dire à Elisa qui il est vraiment. Il va falloir passer aux aveux. Ric et Alba passent un week-end en amoureux au bord du lac de Côme. Mais Ric ne parvient pas réellement à se détendre car son travail l’obsède. Agnès et David tentent de faire tenir leur couple en se faisant aider, mais le cœur n’y est plus. Agnès se rend chez Andréa pour l’aider à préparer sa déposition.