Doc - S02 E11 - Des raisons d'espérer - Premières minutes

Milena Bianchi, la mère biologique de Manuel, se fait interner. Andrea pense que s’ils arrivent à la guérir, elle reprendra Manuel et qu’il pourra se remettre en couple avec Agnès. Andrea se sent coupable de penser de cette façon. Caroline et Ricardo s’occupent d’une jeune patiente, Sabrina, qui souffre de vomissements. Ils découvrent qu’elle fume du cannabis. Elle souffre d’hyperémèse cannabinoïde, mais Ricardo refuse de communiquer les résultats à Damien. Il le considère comme un traitre car il a parlé du certificat. Alba pense que Ricardo est accro au travail et elle se fait du souci pour lui. Elle décide de l’emmener voir Lucie. Kidane est hospitalisé après sa tentative de suicide. Le doc souhaite réussir à le faire parler sans le forcer. Gabriel décide de dire la vérité à Andrea et lui révèle qu’il a trafiqué les résultats de son test Covid.