Doc - S02 E14 - Des mots pour le dire

Julia doit composer avec sa mère car Serge, le compagnon de cette dernière, a été hospitalisé suite à une amnésie soudaine. En pleine crise de vocation, Ricardo voit arriver Ariane, une jeune femme qui vient d’atteindre sa majorité et qui souffre d’une maladie qu’aucun médecin n’a encore pu nommer. Elle est venue à l’hôpital spécialement pour consulter Ricardo qu’elle suit sur les réseaux sociaux depuis la pandémie et la vidéo virale sur laquelle on voit tout le service danser. Sur les recommandations de Caruso, Cecilia commence à se pencher sur les archives de la période COVID pour essayer de comprendre ce qui s’est passé avec Lorenzo.