Doc - S02 E15 - L'heure de vérité

Martin, jeune recrue de l’académie militaire dans la force de l’âge, s’évanouit mystérieusement. Celui-ci cache à ses parents, très à cheval sur la discipline, la religion et les principes qu’il a une liaison au sein de l’académie. Celle-ci pourrait avoir un lien avec la pathologie dont il souffre. Constance, la secrétaire de Caruso, craque : elle ne veut plus travailler sous les ordres du directeur de la polyclinique Ambrosiano. Elle se confie à Agnès. Constance se demande si Caruso ne serait pas à l’origine de la panne informatique qui a paralysé la clinique. C’est le grand jour : Andréa doit enfin être réintégré dans ses fonctions mais avant cela, il doit passer un ultime entretien. Tout le monde est derrière lui et le soutient. Ils ne s’attendent pas à au double coup de théâtre qui va secouer la polyclinique...