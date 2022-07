Doc - S02 E16 - Se relever ensemble

Le service est contaminé par la Klebsielle. La médecine interne est en quarantaine. Ricardo est veillé jour et nuit par Alba, qui s’épuise. Aucun antibiotique ne semble fonctionner. Andrea a l’idée d’utiliser un antibiotique qui n’est plus utilisé, mais cette technique comporte des risques. Un pourcentage de patients ne pourrait pas supporter le traitement. Julia accepte néanmoins d’essayer. Gabriel et Elisa tentent de trouver le foyer infectieux. Elisa demande à Gabriel de l’épouser. Il accepte. Cécilia et Agnès fouillent l’ordinateur de Caruso et voient qu’il est de mèche avec PNS Diagnostica. Voilà pourquoi il ne veut pas qu’Andrea reprenne son poste de chef de service.