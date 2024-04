Doc - S03 E08 - Sous les projecteurs

La compagne de Samuel, le frère de Damien, est admise à l’hôpital après s’être écroulée sur un podium alors qu’elle défilait lors de la fashion week de Milan. Les rapports entre les deux frères sont tendus et Samuel se montre agressif avec Damien. Les premières hypothèses sont formulées, mais elles ne sont pas concluantes. Elle est en réalité atteinte du syndrome de Marfan et peut être soignée. Quelques chambres plus loin, un coach sportif sujet à une dermatite est examiné par l’équipe du Doc. Soucieux de son apparence, il consomme des anabolisants en grande quantité. Enrico détecte qu’il souffre de bigorexie. Au cours d’une garde, Ricardo et Marina se rapprochent, mais ils décident finalement de rester collègues. De son côté, Frédéric se rend chez Lin pour lui rapporter le portable qu’elle a oublié dans la salle des internes.