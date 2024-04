Doc - S03 E09 - Un premier pas

Un jeune patient a fait un malaise sur un chantier. Marina, Damien et Frédéric tentent de comprendre ce dont il est atteint, sans succès, jusqu’à ce que Damien repère de curieuses taches sur les mains de son père... Perturbé par ses récentes hallucinations, Andrea n’est plus à ce qu’il fait et ne s’intéresse plus aux patients comme avant. Léa, une jeune femme atteinte d’un trouble hépatique, prétend ne plus avoir de famille à qui demander de l’aide pour une greffe de foie, mais Andrea se reprend et parvient à la convaincre de demander de l’aide à son frère. Frédéric propose à Lin de l’héberger pour lui éviter de dormir à l’hôpital.