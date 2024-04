Doc - S03 E10 - Le facteur humain

Madame Marabin, la directrice administrative de l’hôpital, décide de soumettre un patient à un diagnostic fait par l’équipe du docteur Fanti et en parallèle, par une intelligence artificielle, moins coûteuse. Alors que dans un premier temps, l’équipe médicale et l’IA sont au coude à coude, des examens complémentaires vont permettre à l’équipe médicale de remporter la compétition car ils prennent en compte le facteur humain, ce que ne fait pas l’intelligence artificielle. Alors que les souvenirs d’Andrea remontent à la surface, Bramante devient de plus en plus pressant auprès d’Agnès pour qu’elle stoppe Andrea dans la recherche de son passé…