Doc - S03 E11 - Le vrai du faux

La fille de Diana Novelli est admise à l'hôpital pour une bosse à la jambe. Les examens révèlent bientôt qu’elle souffre d'une thrombose veineuse profonde. Rapidement, les mensonges s’accumulent et Andrea comprend que la jeune femme cache quelque chose. Son intuition lui permet de l’aider à sortir d’une relation toxique avec un homme violent. De son côté, il est toujours aussi furieux qu’Agnès lui ait menti tout ce temps. Sans espoir de recouvrer la mémoire, il ne trouve plus de sens à sa vie. Julia est partie pour Rome, rencontrer ses futurs collègues. Elle en profite pour demander les derniers chiffres sur la consommation de benzodiazépines en structure hospitalière et centres de soins de longue de durée. Le père de Frédéric arrive à l’improviste et lui fait passer une sorte de test dans sa clinique.