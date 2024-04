Doc - S03 E12 - Tremblement de terre

Marjorie est sur le point d’accoucher. Par chance, Andrea se trouve avec elle lorsqu’un tremblement de terre secoue la ville et bloque leur ascenseur entre deux étages. Sans équipement ni matériel, mais grâce à son intuition et à son sens de l’observation, il comprend qu’elle risque de mourir s’il n’intervient pas rapidement pour sauver sa vie et celle de son enfant. Ricardo est perplexe devant l’état de santé d’une patiente qui ne s’améliore pas, malgré les traitements. Sur une intuition, il la porte au bloc, pour éviter qu’elle ne meure d’une hémorragie interne. Frédéric se retrouve seul avec une femme qui fait un choc allergique à un produit anesthésiant et doit pratiquer une trachéotomie en solo, Damien étant retenu aux urgences. Lin se dépêche de rejoindre sa famille pour prendre de leurs nouvelles après la secousse, mais ses parents refusent de lui ouvrir la porte. Julia et Andrea se rapprochent après le tremblement de terre, ayant eu trop peur de ne jamais se revoir.