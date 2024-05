Doc - S03 E13 - Ce qui nous lie

Doc encourage Julia à terminer son article et à candidater pour de devenir chef de service. Pour cela, elle doit prendre du temps pour écrire son article. Mais Doc est tête en l’air, il oublie le rendez-vous avec sa fille lors duquel Julia et lui voulaient annoncer qu’ils étaient de nouveau ensemble. Il omet aussi qu’il doit rencontrer les investisseurs pour présenter la base de données. Heureusement, Julia est là pour sauver le service. Mais Andrea avait une bonne raison d’oublier ces engagements : la petite sœur de Lin, Yu, est hospitalisée. Il tient absolument à aider son interne, qui est en rupture avec sa famille. Le père souhaite même changer Yu d’hôpital. Doc parvient à le convaincre de leur faire confiance. Heureusement, Lin parvient à comprendre la maladie de sa sœur et elle se réconcilie avec ses proches.