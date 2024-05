Doc - S03 E14 - A la croisée des chemins

Comme à son habitude, Ricardo est allé dîner chez Georges, le père d’Alba, pour lui tenir compagnie. Mais au milieu du repas, Georges ne se sent pas bien et s’écroule. Une fois à l’hôpital, ce médecin à la retraite met cela sur le compte de son diabète, mais Ricardo sent qu’il souffre quelque chose de plus grave. Pourtant, devant le refus de Georges de se laisser soigner, Ricardo se décourage et y voit une raison de plus de quitter l’hôpital pour devenir le médecin de l’équipe de natation. Damien s’occupe toujours d’Alexandra, à qui il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Elle fait promettre à Damien de ne rien dire à son fils Pierre pour pouvoir profiter au maximum de ses derniers instants avec lui.