Doc - S03 E15 - Le bon moment

Agnès est sur le point de dire la vérité à Andréa au sujet de ce qui la lie à Alberto Bramante. Cela les ramène en arrière et plus précisément en 2011 lorsqu’Agnès a fait une rechute de son cancer et a participé à un programme expérimental à New York grâce à Andrea qui avait accepté un marché avec Bramante. S’il acceptait de retirer sa demande d’étude sur les benzodiazépines, Bramante allait intégrer Agnès à ce groupe de patients. Parallèlement, Madeline, une jeune mariée, arrivée avec sa mère, son mari et leurs deux enfants, est hospitalisée après s’être sentie plus essoufflée que d’habitude. Ce sont les conséquences d’une pneumonie survenue l’année précédente, mais le Doc décide de prolonger son séjour au grand désespoir de la famille qui a fait beaucoup de sacrifices pour partir en voyage à bord d’un camping-car. Quelques chambres plus loin, Amaury, un accidenté de la route, est en état de mort cérébrale depuis 60 jours.