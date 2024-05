Doc - S03 E16 - Un remède à tout

Bien décidé à tirer Agnès du chantage que lui fait subir Bramante, Andrea se rend au QG de campagne de ce dernier pour essayer de lui faire entendre raison. Mais la discussion s’envenime rapidement et les deux hommes en viennent aux mains, mais sans qu’il y ait de blessé. Après le départ d’Andrea, Bramante s’écroule au sol et il est conduit en urgence à la polyclinique Ambrosiano. Andrea est obligé de s’occuper de Bramante, en dépit de leur inimitié, mais en reprenant connaissance, Bramante l’accuse de l’avoir agressé et la femme de ce dernier appelle donc la police pour interroger Andrea. Tiraillé entre l’envie de sauver Agnès, qui lui a avoué que son cancer était revenu, et son devoir de médecin envers Bramante, Andrea doit trouver une solution.