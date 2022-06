Séries & Fictions ・ Dès vendredi sur MYTF1

Le Docteur Gemma Foster (Suranne Jones) est une médecin de famille talentueuse au cœur de sa communauté, une épouse et une mère aimante, une femme en qui les gens peuvent avoir confiance. Mais son monde se fracture au moment où elle soupçonne son mari Simon Foster (Bertie Carvel) d'avoir une liaison. Déterminée à découvrir la vérité, Gemma découvre de sombres secrets qui menacent tout ce qu'elle aime. Alors que sa vie et celles de ses patients et de sa famille sont plongées dans le chaos, une seule chose est certaine : Gemma se retrouve à se comporter d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer... La descente aux enfers va la mener très loin... Essayera-t-elle de sauver son mariage ou fera-t-elle tout pour se venger ? Les 2 Saisons, 10 épisodes sont disponibles