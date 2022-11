Dolce Farniente (La Comedie de Terracina)

Le jeune Stendhal voyage en Italie pendant deux ans. Il y rencontre le célèbre Rossini et tombe amoureux d'une jeune veuve. En décembre 1816, un certain Henri Beyle, qui n'avait pas encore adopte le pseudonyme de Stendhal, parcours l'Italie a la recherche du bonheur. Il va croiser un aristocrate en exil, le comte Nencini, sa frivole épouse, et sa cousine mélancolique. Surtout, il va rencontrer celui pour lequel il n’hésitera pas plus tard a "se crotter" pour aller entendre sa musique, le jeune Rossini, maestro le plus aime d'Italie. Si l’épopée napoléonienne est bien terminée, les cœurs des héros de cette histoire vibrent de leurs illusions amoureuses comme de leurs déceptions politiques.