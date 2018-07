DOLMEN - Episode 1

Officier de police judiciaire à Brest, Marie Kermeur revient à Ty Kern, son île natale, pour se marier avec Christian Béhat, son amour de jeunesse. Mais Ty Kern devient brutalement le théâtre d’événements aussi étranges que dramatiques : les uns après les autres, des natifs de l’île trouvent la mort dans des circonstances mystérieuses et selon un rituel qui fait ressurgir une vieille légende celtique de sinistre mémoire, celle des Naufrageurs. Lucas Fersen, un super flic mandaté par le SRPJ de Paris, vient mener l’enquête. De son côté, Marie, dont la propre famille est durement touchée et impliquée, va vouloir mener la sienne. Sa parfaite connaissance du microcosme et de l’historique de l’île la rendra indispensable à Lucas. Leurs rapports houleux et une méfiance réciproque n’empêcheront pas la séduction. Pas à pas, l’île va révéler tous ses secrets et ceux des familles qui l’habitent.