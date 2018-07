DOLMEN Episode 6 - Marie et Lucas ont resserré l'étau autour du meurtrier, qui prend la fuite en bateau en enlevant Marie... La course-poursuite avec Lucas manque de s'achever tragiquement, mais Marie parvient à sauver sa peau in extremis. Lucas et Marie découvrent un système d'écoute mis au point par le criminel, ainsi que des documents relançant l'enquête...