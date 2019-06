DOLMEN Episode 2 - Un nouveau meurtre a été perpétré à Ty Kern, conduisant à la mise en accusation d'un membre de la famille Kermeur : le jeune Nicolas, neveu de Marie. Les rumeurs vont bon train et les langues se délient à Ty Kern, où l'on parle même de la malédiction des Naufrageurs. Légende, superstition ou malédiction ? Quoi qu'il en soit, l'enquête doit désormais compter avec l'étrangeté et le fantastique de certains phénomènes : enveloppes cachetées à la cire retrouvées chez les victimes, traces de piqûres au bout de leurs doigts... Sans parler des cauchemars - entre rêve et vision - de Marie, qui ne cessent de la hanter.