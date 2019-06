DOLMEN Episode 4 - Marie et Lucas se sont rapprochés et poursuivent leur enquête ensemble. Lucas place le site de Guénoc sous surveillance vidéo pour tenter de percer le mystère des menhirs qui saignent... Des journaux d'époque retrouvés dans le bureau de Loïc leur permettent de faire le lien entre les meurtres perpétrés sur l'île et un macabre événement inexpliqué datant de 1968 : l'affaire de “l'inconnue de Molène”... Yvonne semble en savoir plus qu'elle ne veut en dire sur cette affaire, et elle n'est visiblement pas la seule à vouloir cacher la vérité à Marie...