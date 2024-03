Jeunesse • 3-6 ans

La plus jeune exploratrice du monde repart à l’aventure ! Accompagnée de son fidèle Babouche, Dora doit relever des défis plus incroyables que jamais ! Aidée par Sac-à-dos et La Carte, mais également par les jeunes téléspectateurs, elle devra non seulement surmonter des obstacles pour aider ses amis mais aussi affronter Chipeur, le renard le plus sournois de la forêt tropicale. Au travers de ses explorations et de ses rencontres, elle fait découvrir aux enfants son héritage multiculturel et les aide à apprendre l’anglais.