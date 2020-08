Dora and friends... au coeur de la ville - Frissonne, le petit bonhomme de neige

Naiya a tricoté une belle écharpe pour sa grand-mère, en laine d'alpaga. Mais celle-ci s'envole. Dora, Pablo et Naiya partent à sa recherche et arrivent sur la Montagne de Neige, un pays magique où les bonshommes de neige prennent vie et deviennent amis avec l'enfant qui les a construit.