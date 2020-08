Dora and friends... au coeur de la ville - La montagne des chevaux magiques

Dora et ses amis nettoient l'étable du ranch urbano, car Pablo va bientôt arriver avec des enfants désireux d'apprendre à monter à cheval. Mais le collier de Debby se met à briller et la petite jument entraîne Dora et ses amies à Cavalie, la cité des chevaux magiques.