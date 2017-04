Bande-annonce : Dora et l'aventure de Pâques  

C'est bientôt la Pâques ! Dora l'exploratrice et ses amis partent à la chasse des délicieux œufs. Mais malheureusement, Chipeur a encore volé, et cette fois-ci c'est le panier d’œufs ! Vite, il faut le récupérer à tout prix ! Dora, Babouche et Hip Hop Bunny, le lapin, leur nouvel ami, leur vient en aide ! Rejoignez la bande d'amis le Lundi 17 avril pour la danse des Lapins et pour les aider à retrouver le fameux panier d’œufs ! Pleins de surprises vous attendent !