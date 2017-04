Bande-annonce: Dora et les pirates sur TFOU, le lundi 1er mai  

Oh non, c'est pas possible, les cochons pirates se sont emparés du coffre de Dora et ses amis dans lequel se trouve tout leurs déguisements ! En plus de cela, ils en ont impérativement besoin pour leur spectacle ! Comment vont-ils faire ? Mais, heureusement que notre aventurière est là ! Dora l'exploratrice a toujours des idées pour résoudre les problèmes. Et elle sait déjà comment elle va faire pour récupérer leurs costumes. Pour le savoir, rendez-vous sur TFOU le lundi 1er mai !