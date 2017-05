Bande-annonce : Dora sauve le royaume de Cristal, le 25 mai sur TFOU  

Oh non, les cristaux du royaume Cristal ont été dérobés ! Toujours aussi énergique et aventurière, Dora accompagnée de son fidèle compagnon part vite à l'aventure pour récupérer les cristaux de la main du méchant roi. Mais Dora et Babouche ne sont pas seuls ! La jeune Ali leur vient en aide ! Retrouvez Dora l'exploratrice le Jeudi 25 Mai sur TFOU, pour découvrir l'épisode spécial Dora sauve le royaume de Cristal ! Vous pouvez d'ores et déjà regardez la bande-annonce !