C'est l'anniversaire de Dora ! Ne ratez pas cet événement spécial ! Dora le fêtera avec vous et tous ses amis au complet. Malheureusement, Dora et Babouche ne peuvent plus rentrer chez eux car une méchante sorcière leur a lancé un sort ! Les deux amis t'invitent alors à les aider. Une aventure fantastique, festive et périlleuse vous attend le 19 avril sur TFOU. Et n'oubliez pas votre cadeau !