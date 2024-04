Dora repart à l'aventure !

Dora fait sont grand retour sur TFOU dès le samedi 13 avril à 7h30 et en streaming gratuit sur TF1+! La plus jeune exploratrice du monde repart à l’aventure ! Accompagnée de son fidèle Babouche, Dora doit relever des défis plus incroyables que jamais ! Découvrez tout de suite un extrait de la nouvelle série 3D sur TF1+ !