Double trahison

Thriller • Policier | 2014

Titre original" No Good Deed" : Terry (Taraji P. Henson / Person Of Interest), ex-agent des stupéfiants, désormais mère au foyer, voit sa vie basculer quand un inconnu la confronte à la terreur après un accident devant sa maison. Entre le chaos et la peur, elle devra déployer toute sa force pour protéger ses deux jeunes enfants. Une lutte intense pour la survie