Double Zéro

Comédie | 2004

Un missile vient d'être dérobé et la DGSE est sur les dents. Ses dirigeants pensent qu'il y a un traître dans la maison. Pour récupérer l'arme nucléaire, ils engagent en qualité de nouveaux James Bond deux losers accros aux jeux vidéos. Will et Ben serviront de couverture aux vrais espions. Mais si Will et Ben n'étaient pas si chèvre ?