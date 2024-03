Étranger • Drame

Lorsque le Dr Bashir Hamed, un médecin syrien charismatique aux compétences éprouvées en médecine d'urgence, fuit son pays déchiré par la guerre, lui et sa jeune sœur deviennent des réfugiés, luttant pour se forger une nouvelle vie au Canada. Mais si Bash veut redevenir médecin, il doit reprendre sa formation médicale depuis le début. Il décroche alors un poste de résident dans le plus grand service d'urgence du meilleur hôpital de Toronto, mais la route est semée d'embûches... La formation de Bash est différente ; son expérience de vie est différente... Mais son parcours est universel et sa passion est contagieuse...