Amber Tamblyn dévoile une photo de son bébé, son mari se moque

Amber Tamblyn est une femme comblée. Actrice à la carrière florissante, elle est récemment devenue maman. C’est elle-même qui a révélé la très bonne nouvelle sur son compte Instagram. Quelque peu taquine, elle a même fait une plaisanterie sur le nom de sa petite fille.

En effet, en commentaire d’une vidéo publiée le 21 février, elle révélait qu’elle avait décidé d’appeler sa fille Dauphinoise Petunia Brittany Scheherazade Von Funkinstein Mustard Witch RBG Cross Tamblyn-Bey Jr. Mais c’était visiblement plus une manière pour elle de se moquer de cette tendance qu’ont les stars d’Hollywood à donner des noms plus farfelus les uns que les autres à leur progéniture. En réalité, Amber Tamblyn et l’acteur David Cross sont les heureux parents d’une petite Marlow Alice Cross.

Mais si on connaissait le prénom de l’enfant et aperçu sa toute petite main au détour d’une photo, l’actrice de 33 ans n’avait jusqu’alors publié aucun cliché du bébé. C’est désormais chose faite. L’actrice engagée qui a notamment participé à la marche des femmes en janvier dernier aux côtés d’America Ferrara (Ugly Betty), a enfin dévoilé ce mardi 21 mars le visage de son bébé. « Bonjour le monde ! Marlow vous aime, » a-t-elle ainsi écrit en repostant une photo de son mari.





My daughter is growing her payos out nicely. Good morning, world! Marlow loves you! #Repost @davidcrossofficial with @repostapp ・・・ Somehow my wife gave birth to a 55 year old furrier from Crown Heights. I'm investigating. Une publication partagée par Amber Tamblyn (@amberrosetamblyn) le 21 Mars 2017 à 7h17 PDT

Cependant, ce dernier a, lui, décidé de jouer la carte de l’humour en se moquant quelque peu de la bouille de son bébé. Il a en effet rédigé en guise de légende : « D’une certaine façon, ma femme a mis au monde un fourrier de 55 ans provenant de Crown Heights. J’enquête… » Décidément, Amber Tamblyn et David Cross ont beaucoup d'humour !









