Dr House : découvrez le talent caché de Jesse Spencer

Dans Dr House, on connaissait Gregory House pour sa fantastique capacité à diagnostiquer tous ses patients, sa misogynie, son humour mais aussi pour ses talents de musiciens. Greg House prenait souvent sa guitare, ou s'attablait souvent à son piano pour un petit moment de détente musicale. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est qu'il n'était pas le seul membre de l'équipe à avoir des talents cachés .



Ainsi, sur Instagram, on a pu découvrir récemment que Jesse Spencer, alias le très blond et le très compétent Docteur Chase était également un musicien accompli. Sur une vidéo enregistrée à l'occasion d'une répétition entre amis, on peut voir l'acteur australien de 38 ans, assis derrière un piano en train de pousser la chansonnette. Et pas n'importe laquelle puisque le comédien réinterprète à sa façon le célèbre morceau « Let it be », des Beatles.



En réalité, il s'avère que Jesse Spencer est l'un des membres du groupe Band From TV, un groupe de musique, qui comme son nom l'indique, est composé d'acteurs vus pour la plupart dans de célèbres séries télévisées et qui montent sur scène pour des concerts dont les profits sont reversés à des œuvres de charité. Ainsi Jesse Spencer est tour à tour au chant, au piano, et même au violon. Et parmi ses compagnons de scène on retrouve Adrian Pasdar de Heroes et Colony, mais aussi Scott Grimes d'Urgences, James Denton de Desperate Housewives et Greg Grunberg de Felicity, Heroes et Alias.











