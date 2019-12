Dr House : ce que vous n'avez jamais vu... Samia MEHIDI | Écrit pour

Le 01/03/13 à 14:56 , mis à jour le 06 Mars 2013 à 16:12

Rien n'a jamais été simple entre le Dr House et les autres médecins. Et ce n'est pas peu dire... Leur relation a ressemblé à une très longue et douloureuse opération. Et cette dernière a été menée à coups de pics, d'humour, de méchanceté mais aussi d'amour. MYTF1 vous propose d'en découvrir un peu plus sur le tournage de cette série et sur ce fameux docteur.