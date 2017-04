Dr House : Olivia Wilde blessée, mais que lui est-il arrivé ?

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Mais qu’est-il arrivé à Olivia Wilde ? Sur une photo postée le mois dernier sur son compte Instagram, l’actrice révélée dans "Dr House" apparaît le visage abîmé, plusieurs contusions et égratignures apparentes. L’actrice a-t-elle eu un accident ? S’est-elle fait agressée ? Il n’en est rien.

Cette photo est en réalité un cliché du tournage du dernier film de l’Américaine, "A Vigilante". Réalisé par Sarah Daggar Nickson, cette oeuvre met en scène un personnage appelé La Femme, incarnée par Olivia Wilde, et qui rend justice aux femmes battues et abusées en se débarrassant de leurs agresseurs. La photo postée par Olivia Wilde marquait donc la fin d’un tournage éprouvant et une sorte d’hommage à son personnage.

Comprendre ce qu’est le courage

"Il est temps pour moi de laisser ce personnage de femme forte, même si j’espère être arrivée à m’imprégner quelque peu de son côté dur à cuire", a ainsi écrit la comédienne en légende. "Ce film parle de la force, du sacrifice et d’amour (le vrai). J’aimerais remercier toutes les victimes de violences domestiques qui ont survécu et ont partagé leurs histoires avec moi, et qui m’ont aidée à comprendre ce que cela signifie d’être courageuse", a-t-elle ajouté.

Olivia Wilde est une fervente avocate du droit des femmes et de leur sécurité. Une cause de plus en plus abordée au cinéma mais aussi dans le monde de la télévision et donc dans plusieurs séries, notamment "New York : Unité spéciale", ou encore "Les Frères Scott" lorsque Brooke se fait violemment agresser dans son magasin.





